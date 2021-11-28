В Удмуртии в 2021 году смертность в полтора раза превысила рождаемость

По сравнению с 2020 годом в республике умерло на 1 828 человек больше.

Ижевск. Удмуртия. Сокращение численности населения продолжают фиксировать в Удмуртии. Смертность более чем в 1,5 раза превысила рождаемость. Такие данные по итогам 9 месяцев 2021 года публикует Удмуртстат.

За первые 3 квартала текущего года количество жителей республики уменьшилось на 4 925 человек. В 2020 году за тот же период убыль составила 3 129 человек.

Сокращение населения объясняется прежде всего ростом смертности. К началу октября в Удмуртии родилось 10 650 детей, это всего на 97 малышей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Умерло 16 226 человек, это на 1 828 смертей больше, чем было зафиксировано в 2020 году. В числе умерших 45 младенцев в возрасте до одного года.

За январь-сентябрь 2021 года в Удмуртию на жительство прибыли 10 433 человека, 9 782 жителей республики покинули ее пределы.

С начала 2021 года в республике зарегистрирован 6 341 брак, это на 1 438 свадеб больше, чем в високосном 2020 году. При этом выросло и количество разводов, число актовых записей о расторжении брака больше прошлогоднего на 488 и составило 4 149 случаев.