Расширение подъезда к Ижевску из Татарстана и новогоднее путешествие на поезде Деда Мороза: новости к этому часу

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Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Начинаем новый день с утреннего обзора.

Дорожные работы

Подъезд к Ижевску из Татарстана расширили. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.

Отремонтированный участок, который входит в состав федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга», ввели в эксплуатацию на год раньше срока. С 4-й по 15-й км дороги рабочие положили новую дорожную одежду, нанесли термопластиковую разметку, установили 6 автобусных остановок и освещение на пешеходных переходах.

Благодаря четырехполосной трассе в Менделеевском районе получится укрепить торговые связи, сельское хозяйство и промышленность.

Прививки

Перед началом нового эпидсезона 2021-2022 годов 260 497 жителей Удмуртии поставили прививки против гриппа. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Из них за счет республиканского бюджета вакцинировались 45566 взрослых. За счет федерального бюджета прививки против гриппа поставили 213 201 ребенку и 1712 беременным женщинам.

Лучше всего ставить вакцину с сентября по ноябрь, так как иммунитет должен успеть сформироваться до начала подъема заболеваемости.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача России, в регионе должно быть не менее 60% привитых граждан.

Котик ищет дом

Энергичный кот Маркус с внешностью истинного британца очень хочет попасть в семью, которая его полюбит. Он очень компанейский, энергичный, преданный, умный, самостоятельный и ненавязчивый. Может помочь в домашних делах, не не станет злоупотреблять вниманием, хотя и будет рад любой ласке. Также этот непоседа точно не даст заскучать и всегда поднимет настроение.

Новогоднее путешествие

«Поезд Деда Мороза» проедет по 30 городам России. Об этом пишет «МИР24» со ссылкой на РИА «Новости».

Он отправится в путешествие из Великого Устюга 5 декабря, пробудет в пути 41 день и вернется в резиденцию в канун Старого Нового года — 13 января 2022 года. В среду, 24 ноября, сам Дед Мороз проверит нарядный состав на Казанском вокзале в Москве, а после отправится в Великий Устюг.

В вагонах поезда есть салон-приемная, где Дед Мороз будет общаться с детьми, когда состав будет делать остановки, а также места для проведения игр и квестов, вагон-ресторан, магазин и технические вагоны для сотрудников.

К чему приводит агитация

За агитацию против вакцинации от коронавируса в России могут посадить 37 человек. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Известия».

Росздравнадзор с 1 ноября собирает сведения о гражданах и организациях, которые агитируют против вакцинации от коронавирусной инфекции. Данные собираются в соцсетях и СМИ, таких уже 37 человек. Больше всего агитаций против прививок от ковида зарегистрировали в Карелии, Ростовской и Волгоградской областях.

Картина с размахом

Велосипедист из Великобритании с помощью GPS нарисовал на карте Лондона огромный портрет. Об этом пишет «МИР24».

Энтони Хойт 13 ноября 8,5 часов ездил по Лондону и его непрерывный трек отобразился на карте в виде портрета бородатого мужчины. Чтобы его нарисовать, спортсмен проехал 107 км. По пути он сталкивался с перекрытиями дорог, толпами людей, из-за чего рисунок получился немного другой, чем он планировал изначально.

Ранее велосипедист уже выкладывал в интернет подобные работы, на которых были изображены снеговик, кошка и северный олень. Всего в его списке 19 GPS-картин.