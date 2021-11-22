В предстоящие дни в Удмуртии обильных снегопадов не ожидается

В республике похолодает из-за поступления арктического воздуха.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на текущей неделе, в отличие от минувших выходных, сильных осадков не предвидится. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртской Республики.

За 20 и 21 ноября в регионе выпало от 10% до 40% месячной нормы осадков. На некоторых метеостанциях снежный покров увеличился до 10-15 см.

На этой неделе временами будет идти небольшой снег, в пятницу из-за прохождения теплого фронта интенсивность осадков повысится до умеренного.

До середины недели температура воздуха начнет понижаться из-за поступления холодного арктического воздуха. Во вторник, 25 ноября, ночью ожидается до -15..-20 градусов Цельсия, днем -5..-10 градусов. Дневная температура 24 ноября составит -10..-15 градусов.

В четверг, 25 ноября, столбик термометра окажется в пределах -7..-12 градусов. 26 ноября, в республике станет теплее, ночные температуры достигнут -8..-13, а днем до -1..-6 градусов. В этот день на дорогах Удмуртии может образоваться гололед, а ветер усилится до 10-14 м/с.

По предварительному прогнозу, в выходные температура воздуха будет выше климатических норм. Существенных осадков не предвидится.