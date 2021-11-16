В Удмуртии начались рейды по охране елей в предновогодний период

За незаконную рубку предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начались рейды по охране хвойных деревьев в предновогодний период. Об этом в вторник, 16 ноября, сообщила пресс-служба Минприроды республики.

Отмечается, что в ходе рейдов, с 16 ноября по 31 декабря сотрудники министерства совместно с полицией усилят патруль лесов. Также будут проверять транспортные средства, перевозящие новогодние ели. Кроме того, планируются рейды по местам их продажи.

В Минприроды Удмуртии рассказали, что в 2021 году новогодние деревья от браконьеров будут спасать при помощи фотоловушек и применения воздушного мониторинга силами квадрокоптеров.

Напомним, что за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена административная и уголовная ответственность в зависимости от суммы причинённого ущерба. Размеры административного штрафа:

- для граждан — от 4 до 5 тысяч рублей,

- для индивидуальных предпринимателей — от 40 до 50 тысяч рублей,

- для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

Кроме того, за незаконную рубку лесных насаждений рассчитывается ущерб, причинённый лесному фонду. Если сумма ущерба составит более 5 000 рублей, то в отношении виновного лица наступает уголовная ответственность.

Административный штраф за приобретение, хранение, перевозку или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины составит от 5 до 700 тысяч рублей.

В министерстве природных ресурсов напомнили, что любой гражданин, имеющий информацию о случаях нарушения лесного законодательства, может обратиться на прямой номер Единого пункта диспетчерского управления Минприроды 27-13-60.