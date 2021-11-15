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В ночь на 18 ноября в Удмуртии похолодает до -19 градусов

17:15, 15 ноября, 2021
Юрий Абашев
В ночь на 18 ноября в Удмуртии похолодает до -19 градусов
17:15, 15 ноября, 2021
Юрий Абашев
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Фото: pixabay.com
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Во вторник возможен небольшой снег.

Ижевск. Удмуртия. В ночь на вторник температура воздуха в Удмуртии опустится до -8…-13 градусов Цельсия. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Во второй половине дня 16 ноября ожидается умеренный снегопад. Столбики термометра покажут -3…-8 градусов. В ночь на среду осадки сохранятся. Днём ожидается 0…-5.

В ночь с 17 на 18 ноября сильно похолодает до -14…-19 градусов. Днём в четверг вновь потеплеет до -2…-7.  Временами возможен небольшой снег. На дорогах в течение недели ожидается гололедица.

19 ноября ночью и днём ожидается -1…-6 градусов, местами снег. По предварительным прогнозам, выходные будут тёплыми.

 

17:15, 15 ноября, 2021
Юрий Абашев
364
0
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