В ночь на 18 ноября в Удмуртии похолодает до -19 градусов

Во вторник возможен небольшой снег.

Ижевск. Удмуртия. В ночь на вторник температура воздуха в Удмуртии опустится до -8…-13 градусов Цельсия. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Во второй половине дня 16 ноября ожидается умеренный снегопад. Столбики термометра покажут -3…-8 градусов. В ночь на среду осадки сохранятся. Днём ожидается 0…-5.

В ночь с 17 на 18 ноября сильно похолодает до -14…-19 градусов. Днём в четверг вновь потеплеет до -2…-7. Временами возможен небольшой снег. На дорогах в течение недели ожидается гололедица.

19 ноября ночью и днём ожидается -1…-6 градусов, местами снег. По предварительным прогнозам, выходные будут тёплыми.