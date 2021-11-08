С четверга в Удмуртии резко похолодает

В первой половине недели температура воздуха будет выше климатических норм.





Ижевск. Удмуртия. В ночь на вторник на территории Удмуртии пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Днём 9 ноября ожидается +2…+7 градусов. В ночь на среду ожидается дождь, переходящий в снег. Однако днём существенных осадков не ожидается. Похолодает до -1…-6 градусов.

11 ноября температура воздуха продолжит понижаться. Ночью ожидается до -6…-11, днём до -1…-6. Местами пройдёт небольшой снег.

Осадки продолжатся и 12 ноября, местами с дождём. Днём столбики термометра покажут -3…+2 градуса.

В выходные дни, предварительно, характер погоды сильно не изменится.