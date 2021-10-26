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Одинокий журавль из Можги при необходимости перезимует в ижевском зоопарке

20:24, 26 октября, 2021
Андрей Поносов
Одинокий журавль из Можги при необходимости перезимует в ижевском зоопарке
20:24, 26 октября, 2021
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#Можга\n#журавли\n#Минприроды\n#Ижевский зоопарк\n#экология
Фото: pixabay
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За птицей наблюдают специалисты Минприроды Удмуртии.

Можга. Удмуртия. Задержавшегося с перелетом в Можге молодого журавля при необходимости примут на зимовку в ижевском зоопарке. За одинокой птицей наблюдают сотрудники республиканского Минприроды, сообщил в прямом эфире в социальных сетях глава Удмуртии Александр Бречалов.

Запоздавшего на осенний перелет журавля можгинцы заметили в районе «Леспромхоз». Птица свободно разгуливала по окрестным огородам, не слишком пугаясь людей.

Как рассказали телеканалу «Моя Удмуртия» специалисты республиканского министерства природных ресурсов, птица по виду здорова, способна летать. Если с ухудшением погоды пернатый не покинет облюбованное место, его поместят в ижевский зоопарк, где уже есть опыт не только содержания, но и выведения журавлей.

20:24, 26 октября, 2021
Андрей Поносов
136
0
#Удмуртия\n#Можга\n#журавли\n#Минприроды\n#Ижевский зоопарк\n#экология
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