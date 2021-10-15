Часть оплаты за услуги ЖКХ от жителей Удмуртии не поступила на счета энергосбыта

Потеряться могли платежи, произведенные 16 и 17 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Часть платежей за коммунальные услуги от жителей Удмуртии не пришла по назначению. Как сообщает пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс», речь идет о переводах, произведенных 16 и 17 сентября 2021 года.

Сбой произошел из-за отзыва лицензии у банка «Платина». С 16 по 17 сентября у клиентов филиала АО «Энергосбыт Плюс» могла не пройти оплата коммунальных услуг через Почту России, «Россельхозбанк» и «Совкомбанк».

Компания рекомендует жителям, оплатившим через эти организации в указанные даты счета за «коммуналку», проверить их в личном кабинете на сайте энергосбыта или в мобильном приложении.

Также платежи отразятся в квитанциях за сентябрь 2021 года. В случае их отсутствия необходимо обратиться в отделение банка, в котором был произведен платеж, для возврата денежных средств.