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В Удмуртии обновляют дорожные указатели

17:02, 14 октября, 2021
Екатерина Сентемова
В Удмуртии обновляют дорожные указатели
17:02, 14 октября, 2021
Екатерина Сентемова
324
0
#Удмуртия\n#знак\n#обновления\n#язык
Фото: пресс-служба министерства транспорта Удмуртии
324
0

На каждом используют два языка — русский и удмуртский.

Ижевск. Удмуртия. На территории Удмуртии продолжают обновлять дорожные указатели. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Удмуртии. 

Исторически сложившиеся названия подписывают на двух языках — русском и удмуртском, без какого-либо искажения.

О необходимости замены дорожных указателей уже проинформированы все органы местного самоуправления. 

Согласно закону Удмуртской Республики «О государственных языках УР и иных языках народов УР», на территории региона государственными считаются оба языка.

17:02, 14 октября, 2021
Екатерина Сентемова
324
0
#Удмуртия\n#знак\n#обновления\n#язык
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