В Удмуртии обновляют дорожные указатели

На каждом используют два языка — русский и удмуртский.

Ижевск. Удмуртия. На территории Удмуртии продолжают обновлять дорожные указатели. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Удмуртии.

Исторически сложившиеся названия подписывают на двух языках — русском и удмуртском, без какого-либо искажения.

О необходимости замены дорожных указателей уже проинформированы все органы местного самоуправления.

Согласно закону Удмуртской Республики «О государственных языках УР и иных языках народов УР», на территории региона государственными считаются оба языка.