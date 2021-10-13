Работающих на пятидневке в Удмуртии ждет короткая рабочая неделя в ноябре

Дни с 4 по 7 ноября объявлены выходными.

Ижевск. Удмуртия. Трехдневная рабочая неделя ждет жителей Удмуртии в первых числах ноября. Праздничные каникулы в честь Дня народного единства продлятся с 4 по 7 ноября.

Напомним, в соответствии с постановлением правительства России «О переносе выходных дней в 2021 году» нерабочий день с субботы 2 января перенесен пятницу 5 ноября. Также, согласно законодательству, предпраздничный трудовой день является укороченным.

Таким образом, сотрудники, работающие на пятидневке, смогут уйти домой в четверг, 3 ноября, на час пораньше и вернуться к работе утром в понедельник, 7 ноября.

Те, кто в первую неделю ноября будет находиться в отпуске, смогут выйти из него на день позже. Выходные, приуроченные к праздничным датам, автоматически плюсуются к отпускному периоду.