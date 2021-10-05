В Удмуртии открыли сезон охоты на пушных животных

Он продлится до конца февраля 2022 года.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 1 октября открыли осенне-зимнюю охоту на пушных животных. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртской Республики.

Этот вид охоты является одним из самых популярных и массовых. В основном в этот период жители Удмуртии подстреливают лисиц, бобров, куниц и зайцев: беляков и русаков. Сезон продлится до 28 февраля 2022 года.

Отметим, охотники должны соблюдать технику безопасности при обращении с оружием. Особенную осторожность следует проявлять в коллективных походах: участники обязаны пройти инструктаж, им нельзя выходить на охоту пьяными и направлять оружие на людей, здания. Перед стрельбой важно удостовериться, что на линии выстрела нет людей.

Чтобы избежать несчастных случаев, стрелять нужно только в четкую цель, а не на шорох или шум и в условиях плохой видимости.

Когда оружие разрядится, во время перезарядки ствол должен смотреть в землю или в противоположную от людей сторону. Перевозить охотничье оружие можно только разряженным, в разобранном виде и сложенным в чехол.

Пристрелка осуществляется только в специально отведенных для этого местах.

На территории Удмуртии будут проходить рейдовые мероприятия, чтобы пресечь нарушения.