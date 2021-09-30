Личные приемы граждан в Ижевске, запрет иностранных болельщиков на Олимпиаде и рекордный победный гол Роналду: новости к этому часу

Рассказываем о том, что произошло минувшей ночью.

Ижевск. Удмуртия. Новый день и новый обзор новостей встречают наших читателей.

Никаких личных встреч

С 30 сентября Минсельхоз Удмуртии и с 29 сентября Уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии отменили личные приемы граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики и Уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева в соцсети «ВКонтакте».

Документы на получение господдержки в бумажном виде будут принимать на 1 этаже здания Министерства сельского хозяйства. Консультации по управлению финансами и бухгалтерскому учету станут проводиться по телефону.

Также задавать любые вопросы можно в группе Минсельхоза в соцсети «ВКонтакте».

Обращения к Уполномоченному по правам ребенка можно направлять на почту AvdeevaUp@yandex.ru или через официальный сайт.

28 сентября на заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки ввели новые ограничения. Органы госвласти работают в максимально удалённом режиме.

За успехи и достижения

Школьницу из Сарапула наградили орденом «Молодое дарование России — Чароитовая звезда». Об этом сообщает пресс-служба администрации города на своей странице «ВКонтакте».

Орден является высшей общественной наградой за выдающиеся успехи молодых людей в учебе, искусстве, науке, спорте, общественной и профессиональной деятельности.

Такой знак отличия присудили ученице 11 авиационного класса школы №13 в Сарапуле Марине Тычковой. У девушки много талантов и достижений, она провела серьезную работу в области проектно-исследовательской деятельности и много раз становилась победительницей в олимпиадах, фестивалях и конкурсах.

Марина учится в школе на «отлично», так же и закончила музыкальную школу по классу фортепиано. Занимается вокалом и участвует в конкурсах и фестивалях, у нее более 30 наград различных уровней. В свободное время катается зимой на лыжах и занимается плаванием.

Глазастое чудо

Красивый, молодой, умный кот Маркус с медовыми глазами и плюшевыми щечками ищет себе новых хозяев. Он любит поиграть и показать свой характер. Коту около полутора лет, привит, кастрирован, ходит в лоток, любит вареную курочку. Не сможет жить вместе с маленькими детьми, с другими животными или в частном доме, но верит, что и для него найдется свой человек.

К чему приводят драки

Из-за столкновений в эквадорской тюрьме погибли более 100 человек. Об этом сообщает RT.

В тюрьме в городе Гуаякиль в Эквадоре начались беспорядки среди заключенных. В результате погибли 116 человек, 80 пострадали.

Чтобы восстановить порядок и предотвратить новые конфликты, президент республики Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в тюремной системе страны на 60 дней.

Будем смотреть онлайн

На Олимпийские игры в Пекине в 2022 году не пустят иностранных болельщиков. Об этом пишет RT.

Международный олимпийский комитет решил, что билеты на олимпиаду смогут купить только жители Китая.

Отмечается, что иностранные журналисты, которые приедут освещать соревнования, будут ежедневно сдавать тесты на коронавирус.

Новый рекорд

Криштиану Роналду забил уникальный победный гол для «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает «Газета.ру».

Он побил рекорд своего тренера, забив мяч в ворота на 95-й минуте матча Лиги чемпионов против «Вильярреала». В 1999 его наставник Оле-Гуннара забил «Баварии» в финале Лиги чемпионов на 93-й минуте.

Теперь Криштиану является автором самого позднего победного гола в истории «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов. Матч закончился со счетом 2:1.