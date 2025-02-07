Ижевск. Удмуртия. Восьмилетний Ярослав Безумов из Ижевска побил мировой рекорд по прыжкам в длину с места. По информации с сайта «Реестр рекордов России», длина прыжка составила 1,97 метра.

Юного спортсмена с ранних лет поддерживала семья. Родители создавали для Ярослава условия для тренировок и помогали справляться с трудностями. Так, мама сопровождала его на каждое соревнование, отец помогал разрабатывать технику прыжков дома.

«Этот рекорд – настоящий подарок для нашей семьи. Мы всегда верили в Ярослава и видели, как он старается. Сегодня мы счастливы разделить с ним этот момент!», – отметила мама Ярослава.

Рекорд был поставлен 26 декабря 2024 года. Для его фиксации использовалось сертифицированное оборудование, была проведена строгая методика измерений. Участие в установлении рекорда принимали квалифицированные арбитры.

Прыжок выполнялся из статичного положения, толчком двумя ногами без разбега. Для измерения результата использовались профессиональные инструменты: прорезиненный коврик с измерительной шкалой, измерительная лента и линейка.

Мировой рекорд был официально подтвержден Международной Книгой Рекордов INTERRECORD: Official Excellence («Интеркорд: офишиал экселенс») и внесен в Реестр Рекордов России.