Самая старая в России лошадь умерла на Сахалине

Южно-Сахалинск. Сахалинская область. В России скончалась старейшая лошадь. Кобыла с Сахалина по кличке Чайка дожила до пятидесяти лет, пишет «Российская газета».

Как рассказали в конноспортивном клубе «Золотой мустанг», в возрасте 33 лет Чайку посчитали слишком старой и отправили на бойню. Однако нашлись неравнодушные люди, которые выкупили обреченное хозяевами на смерть животное. Лошадь прожила еще 17 лет, забавляя посетителей клуба своими шалостями. Отмечается, что обычно кони живут при хороших условиях содержания до 30 лет. Но Чайка оказалась прирожденной долгожительницей, до последних дней отличалась бодростью и общительностью.

«Она стала для нас не просто лошадью, а настоящим другом, символом жизни и стойкости», — сообщается в телеграм-канале клуба «Золотой мустанг».