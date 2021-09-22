Более 4 тысяч сельских жителей Удмуртии получили стабильную сотовую связь и интернет

В девяти деревнях, трех селах и на одной ж/д станции появились вышки с 2G и 4G связью и интернетом.

Ижевск. Удмуртия. В 2021 году в 13 населенных пунктах Удмуртии появилась стабильная сотовая связь и высокоскоростной мобильный интернет. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Базовые станции установили в деревнях и селах в рамках проектов «NaaS», «Сельсовет» и инвестиционного плана оператора связи.

Теперь сотовой 2G связью и 4G-интернетом пользуются более 4 тыс. жителей региона. Новые станции появились в 7 районах республики:

- в Алнашском районе на железнодорожной станции Алнаши:

- в селе Пихтовка Воткинского района;

- в селах Новогорское и Верхняя Игра Граховского района;

- в деревне Котегурт Дебесского района;

- в деревнях Безменшур и Старые Копки Кизнерского района;

- в деревне Лутоха Киясовского района;

- в деревнях Нижний Казес, Вортчино, Мувыр, Ляльшур, Кельдыш Шарканского района.

Напомним, что до 2030 года в планах обеспечить связью все населенные пункты Удмуртии с численностью жителей более 100 человек. Пока до середины 2022 года по 3 госпрограммам в регионе установят 143 базовые станции: 52 вышки по проекту «Сельсовет», 47 — по программе устранения цифрового неравенства, 26 — по проекту NaaS и 18 — в рамках инвестпланов операторов.