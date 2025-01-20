Жители ЖК «Форест» в Ижевске пожаловались на сложность проезда к домам и недостаток освещения

Ижевск. Удмуртия. Благодаря инициативным ижевчанам в 2025 году могут благоустроить прилегающие территории ЖК «Форест». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал депутат Гордумы Денис Назаров.

Председатели советов многоквартирных домов ЖК «Форест» на улице 40 лет Победы рассказали, что местным жителям неудобно подъезжать к домам и не хватает освещения. А также горожанам не нравится, что поблизости нет больницы и хорошего парка.

Для решения первой проблемы определили бесхозяйные участки дорог, которые являются единственным проездом для автомобилей к домам. Дороги планируется поставить на учет для их содержания.

Также определены участки, где необходимо обустроить тротуары, освещение и переходы. Ещё жители предложили расчистить лес и благоустроить единое пространство для отдыха и активного спорта с детскими площадками и тропой для пеших и велопрогулок.

Помимо этого, прошло обсуждение о размещении на территории жилого комплекса филиала детской поликлиники. Также был рассмотрен вопрос о сносе аварийных домов на территории бывших СНТ.

Денис Назаров заявил, что часть этих вопросов можно решить уже летом и осенью 2025 года. Вскоре дальнейшие планы будут обсуждаться с администрацией Ижевска и профильными службами.

«Уважаемые жители Восточного посёлка, предлагаю всем активно участвовать в обсуждении и делиться своими предложениями. Совместными усилиями мы можем сделать территорию более комфортной и удобной для жизни», — заявил Денис Назаров.