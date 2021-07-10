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В городах и районах Удмуртии обустроят еще 530 контейнерных площадок

16:00, 10 июля, 2021
Анна Торхова
В городах и районах Удмуртии обустроят еще 530 контейнерных площадок
16:00, 10 июля, 2021
Анна Торхова
63
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#мусор\n#отходы\n#регоператор\n#экология
Фото: ИА «Сусанин»
63
0

Чтобы полностью отказаться от "сигнального" вывоза, региону необходимо более 4 тыс. таких площадок.

Ижевск. Удмуртия. В городах и районах Удмуртии построят еще 530 контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртской Республики.
В настоящее время в регионе их уже 2700, однако для полного отказа от устаревшего "сигнального" вывоза необходимо 4277 таких площадок. На эти цели правительство Удмуртии выделило дополнительно 30 млн рублей.
Ранее на совещании с председателем кабмина республики Ярославом Семеновым главы городов и районов рассказали о проблеме нехватки контейнерных площадок, из-за чего от жителей поступает много жалоб на несвоевременный вывоз отходов.
16:00, 10 июля, 2021
Анна Торхова
63
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мусор\n#отходы\n#регоператор\n#экология