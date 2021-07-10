В городах и районах Удмуртии обустроят еще 530 контейнерных площадок

Чтобы полностью отказаться от "сигнального" вывоза, региону необходимо более 4 тыс. таких площадок.

Ижевск. Удмуртия. В городах и районах Удмуртии построят еще 530 контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртской Республики.

В настоящее время в регионе их уже 2700, однако для полного отказа от устаревшего "сигнального" вывоза необходимо 4277 таких площадок. На эти цели правительство Удмуртии выделило дополнительно 30 млн рублей.

Ранее на совещании с председателем кабмина республики Ярославом Семеновым главы городов и районов рассказали о проблеме нехватки контейнерных площадок, из-за чего от жителей поступает много жалоб на несвоевременный вывоз отходов.