Чесночная ферма в Удмуртии, преступники на ток-шоу и пятый океан

О чем писали в СМИ, пока вы отдыхали и собирались на работу.

Ижевск. Удмуртия. Всем хорошего дня! Неважно, пришли вы на работу или отдыхаете, но предлагаем поговорить о географии, законности, морали и сельском хозяйстве. Итак, о чем писали СМИ в прошедшие полсуток.

Чеснок Удмуртии «™»

В Удмуртии начали выращивать чеснок в промышленных объемах. Сплошная посадка горького растения на площади 1 га появилась в Малопургинском районе. Об этом на своей странице в сети «ВКонтакте» написала министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова.

С проектом по выращиванию чеснока местный фермер участвовал в конкурсе «Агростартап» и получил грант Минсельхоза. «Считаю, что даже один гектар — это уже шаг вперед», - одобрила начинание министр.

Добавим, сегодня площадь возделывания чеснока в России достигает 2,5 тыс. гектаров.

Стильная штучка

Варечка, что называется, на стиле. Но несмотря на серьезный взгляд и изящные линии, любит поиграть и хорошо покушать. Будущие хозяева Вари оценят ее ненавязчивость и умение ладить с собратьями.

Рот на замок

Преступникам в России могут запретить выступать в СМИ и на ток-шоу. С предложением внести поправки в Уголовный кодекс вышли депутаты Госдумы, сообщают «Известия». Законодатели требуют запретить осужденным рассказывать о своих преступлениях в СМИ и соцсетях, а также публиковать мемуары и получать за это гонорары.

По мнению депутатов, публичные рассказы о злодеяниях могут принести преступникам не только известность, но и вполне ощутимый доход. Фактически это является вознаграждением за совершенное преступление, что противоречит устоям морали и здравому смыслу. За нарушение этических норм для журналистов и издателей также будут предусмотрены крупные штрафы.

Новый взгляд на глобус

Американские ученые по-новому взглянули на глобус. Как пишет «Газета.ru», в Национальном географическом общество США согласились, что на планете существует пятый океан, и сообщили об этом на сайте организации.

Речь идет о Южном океане. Долгие годы его считали продолжением Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Однако специалисты пришли к выводу, что воды Антарктики имеют свои особенности, что позволяет признать их как самостоятельный водный объект.

Термин Южный океан давно введен в научный оборот, однако многие страны не признавали его официально из-за отсутствия соответствующего международного соглашения.

Южный океан включает антарктические воды от береговой линии до 60 градуса южной широты. Границей считается течение Западных Ветров, которое идет с запада на восток вокруг континента.