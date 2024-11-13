Жители Удмуртии смогут написать Географический диктант

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии проведут Всероссийскую акцию «Географический диктант» (0+). Об этом сообщается на официальном сайте диктанта.

Диктант проводят для популяризации географических знаний и повышения интереса к географии России. В этот раз задания на 95% будут состоять из вопросов, которые прислали непрофессиональные авторы. А также в диктанте будут вопросы от Почты России.

В Удмуртии диктант напишут 16 ноября в 26 пунктах Ижевска, Сарапула, Воткинска, Можги, Сюмсинского, Вавожского, Завьяловского, Кизнерского, Глазовского, Киясовского и Увинского районах. В Ижевске акцию проведут в школах №№ 31, 34,100, в школе Ижевской воспитательной колонии, в УдГУ, Ижевском техникуме железнодорожного транспорта, Строительном техникуме, Национальном музее Удмуртии, музее «Почта России», Главном управлении МЧС России по Удмуртии и в СИЗО.

Акция стартует с 12:00. Ряд площадок будут открыты для всех желающих. Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте акции.

Результаты будут известны после 12 декабря на сайте Географического диктанта.

Также любители географии с 14:00 (по московскому времени) 17 ноября до 14:00 1 декабря смогут пройти Экстра-Диктант онлайн (0+). Он будет доступен на сайте акции.