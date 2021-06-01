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В Удмуртии осужденные мамы записали аудиокниги для своих детей

17:25, 01 июня, 2021
Екатерина Сентемова
В Удмуртии осужденные мамы записали аудиокниги для своих детей
17:25, 01 июня, 2021
Екатерина Сентемова
248
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФСИН\n#осужденные\n#дети\n#родители\n#сказки
Фото: pixabay.com
248
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Они станут подарком ко дню защиты детей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии осужденные родители приняли участие в акции «Аудиокниги для детей осужденных». Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Удмуртский Республике.

Акция приурочена к дню защиты детей. Мамы и папы могут прочитать детскую сказку и записать ее на компакт-диск, который отправят ребенку.

Первой аудиозапись сделала заключенная из исправительной колонии № 12. Женщина записала для своей четырехлетней дочки удмуртскую народную сказку, и спустя год девочка снова услышит голос матери.

Принять участи в акции захотели еще 10 осужденных мам. Заведующая библиотекой Короленко Светлана Чучалина рассказала им о наиболее популярных произведениях и подарила исправительному учреждению книги, в том числе и детские. Некоторые из сказок женщины записали для своих детей.

Акцию проводят во всех учреждениях УФСИН Удмуртии. Она создана для приспособления людей в исправительных учреждениях, укрепления их социально-полезных связей и сохранения семейных ценностей.

17:25, 01 июня, 2021
Екатерина Сентемова
248
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФСИН\n#осужденные\n#дети\n#родители\n#сказки