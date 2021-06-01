Специалисты МЧС помогут составить безопасный маршрут.

Ижевск. Удмуртия. Спасатели Удмуртии напомнили туристам о необходимости регистрации походов. Согласование маршрута движения в случае непредвиденной ситуации может спасти жизнь и здоровье путешественникам. Об этом информирует пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртской Республике.

С началом лета и школьных каникул любители активного отдыха отправляются в пешие, водные и велопоходы. В МЧС отмечают: многие туристы пренебрегают регистрацией своих групп. Тем не менее, согласно законодательству, тургруппы обязаны уведомить спасателей о предстоящем походе за 10 дней до его начала.

Проще всего это можно сделать с помощью онлайн-заявки на официальном сайте МЧС России.



В анкете необходимо указать состав группы, возраст участников, их мобильные телефоны и контакты родственников, маршрут следования, возможные сложные участки пути, даты начала и окончания похода.

Сотрудники МЧС ознакомят путешественников с информацией о метеоусловиях на пути следования, напомнят о мерах безопасности, проверят снаряжение и средства связи, а также выдадут маршрутные документы. Кроме того, спасательные службы региона смогут взаимодействовать с туристами во время передвижения.

По окончании похода нужно сообщить в дежурную службу о завершении маршрута.

Напомним, летом 2019 года в Удмуртии заблудились 12 туристов. В группе было 6 детей, младшему из которых исполнилось 4 года. Туристы сплавлялись по реке в Воткинском районе и в какой-то момент перестали ориентироваться на местности. На помощь им пришли бойцы поисково-спасательного отряда.