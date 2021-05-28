В Удмуртии прокуратура проверила парк «Нечкинский», где в результате пожара пострадало 55 га леса

Выяснилось, что собственник земель, где началось возгорание, пренебрег правилами пожарной безопасности.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии прокуратура проверила национальный парк «Нечкинский» для установления причин возгорания пожара. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Установлено, что очаг располагался на территории 3 земельных участков, собственником которых является администрация Завьяловского района.

На данных территориях участки земли должны быть ограждены от массива леса. Требования для сохранения безопасности соблюдены не были, поэтому глава МО «Завьяловского района» должен устранить нарушения закона.

По данному факту возбуждено уголовное дело части 1 статьи 8.32 КоАП РФ («Нарушение правил пожарной безопасности в лесах»).

Напомним, что пожар начался 17 мая и длился 3 дня. В это время в деревне, рядом с которой горел лес, ввели режим чрезвычайной опасности, а для бесперебойной подачи воды на Каме установили насосные станции. 20 мая пожар был полностью потушен, а воздух в зоне возгорания признали безопасным.