Крупный лесной пожар в Удмуртии полностью локализован

Пожарные продолжают борьбу с огнем в лесном массиве.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжается ликвидация крупного лесного пожара. Как сообщает главное управление МЧС России по Удмуртской Республике, спастелям удалось локализовать возгорание в лесном массиве.

Напомним, сообщение о пожаре на границе Завьяловского и Воткинского районов поступило 17 мая в 14:30. Огнем оказалось охвачено 10 га леса.

На месте ЧП были развернуты два опорных пункта тушения. С огнем борются силы пожарно-спасательного гарнизона, служб лесного хозяйства, сельхозпредприятий, муниципальная и частная пожарная охрана.

К 15:40 ландшафтный пожар на прилегающей к лесному массиву территории был локализован на площади 100 га. В 18:06 пожарные сообщили о локализации лесного пожара на площади 10 га.

Продолжается ликвидация лесного пожара в 78 квартале Нечкинского лесничества национального парка «Нечкинский», здесь огонь распространился на площади 4 га. Всего в тушении задействовано 227 человек и 67 единиц техники. Угрозы перехода пожара на жилые дома нет.

ГУ МЧС России по Удмуртской Республике убедительно просит население сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не мешать проезду спецтехники.