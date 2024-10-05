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В Шелаболихинском районе Алтайского края прорвало дамбу

18:05, 05 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Шелаболихинском районе Алтайского края прорвало дамбу
18:05, 05 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
53
0
#Алтай\n#дамба\n#чрезвычайная ситуация
Фото: Александр Шушунов
53
0

Авария разрушила дорогу в райцентре.

Шелаболиха. Алтайский край. В результате прорыва дамбы Алтайском крае в селе Шелаболиха разрушило дорогу. Об этом сообщил глава района Александр Шушунов в своём ТГ-канале.

«Сегодня в Шелаболихе произошла неприятная ситуация. Дамбы, которые годами держали воду на Зеркальных озерах, несмотря на все усилия по их укреплению, сегодня не сдержали большой объем воды, накопившейся этим дождливым летом», — сообщил глава. Он отметил, что дорога соединяющая две части села разрушена.

Правительство Алтайского края взяло ситуацию на контроль. Будет оценён причинённый аварией ущерб и разработаны меры по ликвидации прорыва дамбы.

Жителей просят не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

18:05, 05 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
53
0
#Алтай\n#дамба\n#чрезвычайная ситуация