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Обработка зелёных зон Ижевска от клещей может начаться в первых числах мая

15:30, 16 апреля, 2021
Юрий Абашев
Обработка зелёных зон Ижевска от клещей может начаться в первых числах мая
15:30, 16 апреля, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#клещи
Фото: pixabay.com
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Помешать борьбе с паукообразными могут дожди.

Ижевск. Удмуртия. Обработка зелёных зон Ижевска от клещей начнётся в начале мая. Об этом журналистам сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

«Акарицидную обработку начнём в майские праздники. При этом, для качественного эффекта необходимы два сухих дня. Будем смотреть по погоде. Дождливые дни могут помешать нам приступить к обработке», — отметил Бекмеметьев.

На борьбу с клещами в этом году выделили 500 тыс. рублей. Весной обработают около 60 объектов с учётом городских кладбищ.

Индустриальный район:

  • лесной участок, примыкающий к Северному кладбищу;
  • детские сады №№ 102, 152; 272, 33, 150, 166, 171, 175, 206, 255, 205;
  • лес вдоль улицы 10 лет Октября со стороны улицы Тимирязева (Тимирязевский лес);
  • лесополоса с западной стороны дома № 2 по улице Буммашевской;
  • территория примыкающая к Республиканскому стрелковому комплексу имени Демидова;
  • озеленённая территория, прилегающая к микрорайону «Сельхозвыставка» (вдоль улицы Чистая);
  • территория школы № 69, улица Дзержинского, 71;
  • лесополоса по улице 40 лет Победы (от улицы 10 лет Октября до улицы Ленина)
  • лесополоса по улице Бабушкина от улицы 10 лет Октября
  • территория лесного участка вдоль дороги от Воткинского шоссе к 1 РКБ.
  • озеленённая территория вдоль улицы Ботанической.

Октябрьский район:

  • территория лесов в районе родника «Важнин ключ»
  • д/с № 143, улице 30 лет Победы, 84
  • д/с № 110, д/с № 134, д/с № 196, д/с № 207;
  • дом природы, Як-Бодьинский тракт;
  • лесной участок с северной стороны домов №№ 13, 21 по улице Песочной (за ГТРК);
  • лес вдоль пешеходной дорожки «Тропа здоровья» от домов № 3, 5 ,7 по улице Як.-Бодьинский тракт до школы №9;
  • лес, прилегающий к жилым домам, расположенным по улице 30 лет Победы №№ 94, 96, 98;
  • территория лесного участка от ГИБДД к «Республиканской клинической туберкулезной больнице»;
  • озеленённая территория, прилегающая к мкр «Новый Игерман»;
  • территория д/с № 40, улица 30 лет Победы, д. 27;
  • территория  «Республиканского госпиталя для ветеранов войн», улица 50 лет ВЛКСМ, 42;
  • лес по улице Фруктовой;
  • лес с северной стороны дома № 267/3 по улице Удмуртской до дома № 73 по улице Холмогорова;
  • территория лесного участка, прилегающая к микрорайону Орловский;
  • территория лесного участка, прилегающая к парку имени Кирова.

Ленинский район:

  • лес, примыкающий к пристани «Воложка»;
  • лес, примыкающий к микрорайону «Липовая роща»;
  • лес, примыкающий к посёлку Воложка с запада;
  • лесной массив, расположенный между улицей Пироговской и Фалалеева;
  • лес, примыкающий к посёлку Шунды (от улицы 5 Донская до улицы Соловьиная);
  • лес, примыкающий к поселку Малиновая Гора с запада;
  • территория Ленинского района спортивному комплексу «Чекерил»;
  • лесной массив, примыкающий к микрорайону «Новые Парники»;
  • территория прогимназии «Липовая роща», Вараксинский бульвар, 47а
  • территория лесного участка, прилегающего к улице Джамбула от д/с № 219 до улицы Тульской;
  • территория лесного участка, прилегающая к улице Инструментальная и переулку Можарова;
  • территория лесного участка, прилегающая к микрорайону «Выемка»;
  • территория в районе городской больницы № 3, улица Нагорная, 58;
  • лесополоса по улице Оружейника Драгунова (напротив школы № 85);
  • территория возле Успенского храма по улице Телегина, 54А;
  • территория лесного участка, прилегающая к переулку Можарова.

Первомайский район:

  • приют для бездомных животных «Кот и пес»;
  • территория от проулка Брянский до очистных сооружений в микрорайоне «Костина Мельница»;
  • лес, примыкающий к Южному кладбищу с севера; 
  • лес в районе завода «Нефтемаш»
  • лес прилегающий к микрорайону «Совхоз «Медведево» по Сарапульскому тракту;
  • территория от улицы Орджоникидзе до улицы Ракетной;

Устиновский район:

  • ярушкинский дендропарк;
  • лесной участок к востоку от ЖК «Дубрава» по улице Весенняя, 6;
  • озеленённая территория вдоль реки Чемошурка (участок от улицы 40 лет Победы до улицы Союзная вдоль улицы Рупасова);
  • озеленённая территория вдоль реки Чемошурка (участок от улицы 40 лет Победы до улицы Союзная вдоль улицы Короткова)
  • лес вдоль улицы Автозаводской, от улицы 10 лет Октября до улицы Ворошилова (территория прилегающая к ТРК «Столица», пешеходная дорожка от ТРК «Столица» через лесополосу к жилому дому по улице Ворошилова, 46);
  • лесополоса от улицы Ворошилова до улицы Салютовская, 15б;
  • территория леса, прилегающего к дому № 89 по улице 10 лет Октября.
15:30, 16 апреля, 2021
Юрий Абашев
31
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#клещи