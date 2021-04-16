Обработка зелёных зон Ижевска от клещей может начаться в первых числах мая

Помешать борьбе с паукообразными могут дожди.

Ижевск. Удмуртия. Обработка зелёных зон Ижевска от клещей начнётся в начале мая. Об этом журналистам сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

«Акарицидную обработку начнём в майские праздники. При этом, для качественного эффекта необходимы два сухих дня. Будем смотреть по погоде. Дождливые дни могут помешать нам приступить к обработке», — отметил Бекмеметьев.

На борьбу с клещами в этом году выделили 500 тыс. рублей. Весной обработают около 60 объектов с учётом городских кладбищ.

Индустриальный район:

лесной участок, примыкающий к Северному кладбищу;

детские сады №№ 102, 152; 272, 33, 150, 166, 171, 175, 206, 255, 205;

лес вдоль улицы 10 лет Октября со стороны улицы Тимирязева (Тимирязевский лес);

лесополоса с западной стороны дома № 2 по улице Буммашевской;

территория примыкающая к Республиканскому стрелковому комплексу имени Демидова;

озеленённая территория, прилегающая к микрорайону «Сельхозвыставка» (вдоль улицы Чистая);

территория школы № 69, улица Дзержинского, 71;

лесополоса по улице 40 лет Победы (от улицы 10 лет Октября до улицы Ленина)

лесополоса по улице Бабушкина от улицы 10 лет Октября

территория лесного участка вдоль дороги от Воткинского шоссе к 1 РКБ.

озеленённая территория вдоль улицы Ботанической.

Октябрьский район:

территория лесов в районе родника «Важнин ключ»

д/с № 143, улице 30 лет Победы, 84

д/с № 110, д/с № 134, д/с № 196, д/с № 207;

дом природы, Як-Бодьинский тракт;

лесной участок с северной стороны домов №№ 13, 21 по улице Песочной (за ГТРК);

лес вдоль пешеходной дорожки «Тропа здоровья» от домов № 3, 5 ,7 по улице Як.-Бодьинский тракт до школы №9;

лес, прилегающий к жилым домам, расположенным по улице 30 лет Победы №№ 94, 96, 98;

территория лесного участка от ГИБДД к «Республиканской клинической туберкулезной больнице»;

озеленённая территория, прилегающая к мкр «Новый Игерман»;

территория д/с № 40, улица 30 лет Победы, д. 27;

территория «Республиканского госпиталя для ветеранов войн», улица 50 лет ВЛКСМ, 42;

лес по улице Фруктовой;

лес с северной стороны дома № 267/3 по улице Удмуртской до дома № 73 по улице Холмогорова;

территория лесного участка, прилегающая к микрорайону Орловский;

территория лесного участка, прилегающая к парку имени Кирова.

Ленинский район:

лес, примыкающий к пристани «Воложка»;

лес, примыкающий к микрорайону «Липовая роща»;

лес, примыкающий к посёлку Воложка с запада;

лесной массив, расположенный между улицей Пироговской и Фалалеева;

лес, примыкающий к посёлку Шунды (от улицы 5 Донская до улицы Соловьиная);

лес, примыкающий к поселку Малиновая Гора с запада;

территория Ленинского района спортивному комплексу «Чекерил»;

лесной массив, примыкающий к микрорайону «Новые Парники»;

территория прогимназии «Липовая роща», Вараксинский бульвар, 47а

территория лесного участка, прилегающего к улице Джамбула от д/с № 219 до улицы Тульской;

территория лесного участка, прилегающая к улице Инструментальная и переулку Можарова;

территория лесного участка, прилегающая к микрорайону «Выемка»;

территория в районе городской больницы № 3, улица Нагорная, 58;

лесополоса по улице Оружейника Драгунова (напротив школы № 85);

территория возле Успенского храма по улице Телегина, 54А;

территория лесного участка, прилегающая к переулку Можарова.

Первомайский район:

приют для бездомных животных «Кот и пес»;

территория от проулка Брянский до очистных сооружений в микрорайоне «Костина Мельница»;

лес, примыкающий к Южному кладбищу с севера;

лес в районе завода «Нефтемаш»

лес прилегающий к микрорайону «Совхоз «Медведево» по Сарапульскому тракту;

территория от улицы Орджоникидзе до улицы Ракетной;

Устиновский район: