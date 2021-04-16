Обработка зелёных зон Ижевска от клещей может начаться в первых числах мая

Помешать борьбе с паукообразными могут дожди.
Ижевск. Удмуртия. Обработка зелёных зон Ижевска от клещей начнётся в начале мая. Об этом журналистам сообщил глава города Олег Бекмеметьев.
«Акарицидную обработку начнём в майские праздники. При этом, для качественного эффекта необходимы два сухих дня. Будем смотреть по погоде. Дождливые дни могут помешать нам приступить к обработке», — отметил Бекмеметьев.
На борьбу с клещами в этом году выделили 500 тыс. рублей. Весной обработают около 60 объектов с учётом городских кладбищ.
Индустриальный район:
- лесной участок, примыкающий к Северному кладбищу;
- детские сады №№ 102, 152; 272, 33, 150, 166, 171, 175, 206, 255, 205;
- лес вдоль улицы 10 лет Октября со стороны улицы Тимирязева (Тимирязевский лес);
- лесополоса с западной стороны дома № 2 по улице Буммашевской;
- территория примыкающая к Республиканскому стрелковому комплексу имени Демидова;
- озеленённая территория, прилегающая к микрорайону «Сельхозвыставка» (вдоль улицы Чистая);
- территория школы № 69, улица Дзержинского, 71;
- лесополоса по улице 40 лет Победы (от улицы 10 лет Октября до улицы Ленина)
- лесополоса по улице Бабушкина от улицы 10 лет Октября
- территория лесного участка вдоль дороги от Воткинского шоссе к 1 РКБ.
- озеленённая территория вдоль улицы Ботанической.
Октябрьский район:
- территория лесов в районе родника «Важнин ключ»
- д/с № 143, улице 30 лет Победы, 84
- д/с № 110, д/с № 134, д/с № 196, д/с № 207;
- дом природы, Як-Бодьинский тракт;
- лесной участок с северной стороны домов №№ 13, 21 по улице Песочной (за ГТРК);
- лес вдоль пешеходной дорожки «Тропа здоровья» от домов № 3, 5 ,7 по улице Як.-Бодьинский тракт до школы №9;
- лес, прилегающий к жилым домам, расположенным по улице 30 лет Победы №№ 94, 96, 98;
- территория лесного участка от ГИБДД к «Республиканской клинической туберкулезной больнице»;
- озеленённая территория, прилегающая к мкр «Новый Игерман»;
- территория д/с № 40, улица 30 лет Победы, д. 27;
- территория «Республиканского госпиталя для ветеранов войн», улица 50 лет ВЛКСМ, 42;
- лес по улице Фруктовой;
- лес с северной стороны дома № 267/3 по улице Удмуртской до дома № 73 по улице Холмогорова;
- территория лесного участка, прилегающая к микрорайону Орловский;
- территория лесного участка, прилегающая к парку имени Кирова.
Ленинский район:
- лес, примыкающий к пристани «Воложка»;
- лес, примыкающий к микрорайону «Липовая роща»;
- лес, примыкающий к посёлку Воложка с запада;
- лесной массив, расположенный между улицей Пироговской и Фалалеева;
- лес, примыкающий к посёлку Шунды (от улицы 5 Донская до улицы Соловьиная);
- лес, примыкающий к поселку Малиновая Гора с запада;
- территория Ленинского района спортивному комплексу «Чекерил»;
- лесной массив, примыкающий к микрорайону «Новые Парники»;
- территория прогимназии «Липовая роща», Вараксинский бульвар, 47а
- территория лесного участка, прилегающего к улице Джамбула от д/с № 219 до улицы Тульской;
- территория лесного участка, прилегающая к улице Инструментальная и переулку Можарова;
- территория лесного участка, прилегающая к микрорайону «Выемка»;
- территория в районе городской больницы № 3, улица Нагорная, 58;
- лесополоса по улице Оружейника Драгунова (напротив школы № 85);
- территория возле Успенского храма по улице Телегина, 54А;
- территория лесного участка, прилегающая к переулку Можарова.
Первомайский район:
- приют для бездомных животных «Кот и пес»;
- территория от проулка Брянский до очистных сооружений в микрорайоне «Костина Мельница»;
- лес, примыкающий к Южному кладбищу с севера;
- лес в районе завода «Нефтемаш»
- лес прилегающий к микрорайону «Совхоз «Медведево» по Сарапульскому тракту;
- территория от улицы Орджоникидзе до улицы Ракетной;
Устиновский район:
- ярушкинский дендропарк;
- лесной участок к востоку от ЖК «Дубрава» по улице Весенняя, 6;
- озеленённая территория вдоль реки Чемошурка (участок от улицы 40 лет Победы до улицы Союзная вдоль улицы Рупасова);
- озеленённая территория вдоль реки Чемошурка (участок от улицы 40 лет Победы до улицы Союзная вдоль улицы Короткова)
- лес вдоль улицы Автозаводской, от улицы 10 лет Октября до улицы Ворошилова (территория прилегающая к ТРК «Столица», пешеходная дорожка от ТРК «Столица» через лесополосу к жилому дому по улице Ворошилова, 46);
- лесополоса от улицы Ворошилова до улицы Салютовская, 15б;
- территория леса, прилегающего к дому № 89 по улице 10 лет Октября.