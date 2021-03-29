  • $ 75.76 ↓
  • € 89.26 ↓

Спецтехника пожарных съедется к ТРЦ «Молл-Матрица» в Ижевске

08:30, 29 марта, 2021
Анна Торхова
Спецтехника пожарных съедется к ТРЦ «Молл-Матрица» в Ижевске
08:30, 29 марта, 2021
Анна Торхова
474
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС\n#пожар\n#учения\n#спасатели
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
474
0

По легенде, в кинотеатре произойдет задымление.

Ижевск. Удмуртия. В торгово-развлекательном центре «Молл-Матрица» в Ижевске 29 марта пройдут учения пожарных. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.
На месте будет работать много спецтехники и личного состава пожарной охраны. Горожан просят сохранять спокойствие и не создавать помех в местах скопления спецтранспорта.
По легенде, в ТРЦ случилось короткое замыкание осветительного оборудования в зале кинотеатра. Далее загорелись горючие материалы, от чего в помещении произошло сильное задымление. По рангу пожара №2 на место выехали спасатели. 
08:30, 29 марта, 2021
Анна Торхова
474
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС\n#пожар\n#учения\n#спасатели