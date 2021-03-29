Спецтехника пожарных съедется к ТРЦ «Молл-Матрица» в Ижевске

По легенде, в кинотеатре произойдет задымление.

Ижевск. Удмуртия. В торгово-развлекательном центре «Молл-Матрица» в Ижевске 29 марта пройдут учения пожарных. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

На месте будет работать много спецтехники и личного состава пожарной охраны. Горожан просят сохранять спокойствие и не создавать помех в местах скопления спецтранспорта.

По легенде, в ТРЦ случилось короткое замыкание осветительного оборудования в зале кинотеатра. Далее загорелись горючие материалы, от чего в помещении произошло сильное задымление. По рангу пожара №2 на место выехали спасатели.