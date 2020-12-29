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Чупакабра, тараканы и контрольная по биологии: глава Удмуртии рассказал о самых неожиданных вопросах от жителей

19:45, 29 декабря, 2020
Ксения Чернова
Чупакабра, тараканы и контрольная по биологии: глава Удмуртии рассказал о самых неожиданных вопросах от жителей
19:45, 29 декабря, 2020
Ксения Чернова
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#Александр Бречалов\n#социальные сети\n#общество\n#курьезы\n#дети\n#образование\n#коронавирус\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: vk.com (Александр Бречалов)
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Александр Бречалов отметил, что 40% вопросов, поступивших через соцсети, касались коронавирусной инфекции.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о самых неожиданных вопросах от жителей, поступивших ему через социальные сети в этом году. Тем, что его удивило, руководитель республики поделился в прямом эфире во вторник, 29 декабря.
По его словам, один из необычных вопросов даже вышел в федеральную повестку. Это было сообщение о чупакабре в деревне Малая Венья. Об опасном охотнике на домашнюю живность рассказала одна из местных жительниц. Тогда Александр Бречалов поручил главе Завьяловского района разобраться в ситуации.
В числе необычных сообщений было также обращение молодого человека с просьбой помочь найти адрес знаменитой итальянской актрисы Моники Белуччи.
«Тут я ничего не смог ответить», – признался Бречалов.
Также к главе Удмуртской Республики обращались с жалобами на тараканов, ползущих от соседей, вопросом о том, есть ли у него самокат. Один из школьников потребовал у Александра Бречалова вопросы к контрольной по биологии: «Помогите с биологией, у нас контрольная, есть ответы, где взять вопросы? Ну, быстрее».
Последним Бречалов упомянул обращение ижевчанки, которая задавалась вопросом, почему над городом так часто летают самолеты: «Нас травят с воздуха? Так делается статистика по ковид?».
Подводя итоги 2020 года Александр Бречалов отметил, что 40% вопросов, поступивших через соцсети, касались коронавирусной инфекции, 15% – коммунального хозяйства. По 10% пришлось на вопросы по дорожному хозяйству и социальной политики, почти 8% – на вопросы образования.
Самым активным пользователям глава подготовил подарки.
19:45, 29 декабря, 2020
Ксения Чернова
251
0
#Александр Бречалов\n#социальные сети\n#общество\n#курьезы\n#дети\n#образование\n#коронавирус\n#Ижевск\n#Удмуртия