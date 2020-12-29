Чупакабра, тараканы и контрольная по биологии: глава Удмуртии рассказал о самых неожиданных вопросах от жителей

Александр Бречалов отметил, что 40% вопросов, поступивших через соцсети, касались коронавирусной инфекции.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о самых неожиданных вопросах от жителей, поступивших ему через социальные сети в этом году. Тем, что его удивило, руководитель республики поделился в прямом эфире во вторник, 29 декабря.

По его словам, один из необычных вопросов даже вышел в федеральную повестку. Это было сообщение о чупакабре в деревне Малая Венья. Об опасном охотнике на домашнюю живность рассказала одна из местных жительниц. Тогда Александр Бречалов поручил главе Завьяловского района разобраться в ситуации

В числе необычных сообщений было также обращение молодого человека с просьбой помочь найти адрес знаменитой итальянской актрисы Моники Белуччи.

«Тут я ничего не смог ответить», – признался Бречалов.

Также к главе Удмуртской Республики обращались с жалобами на тараканов, ползущих от соседей, вопросом о том, есть ли у него самокат. Один из школьников потребовал у Александра Бречалова вопросы к контрольной по биологии: «Помогите с биологией, у нас контрольная, есть ответы, где взять вопросы? Ну, быстрее».

Последним Бречалов упомянул обращение ижевчанки, которая задавалась вопросом, почему над городом так часто летают самолеты: «Нас травят с воздуха? Так делается статистика по ковид?».

Подводя итоги 2020 года Александр Бречалов отметил, что 40% вопросов, поступивших через соцсети, касались коронавирусной инфекции, 15% – коммунального хозяйства. По 10% пришлось на вопросы по дорожному хозяйству и социальной политики, почти 8% – на вопросы образования.

Самым активным пользователям глава подготовил подарки.