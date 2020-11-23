Администрацию Шарканского района Удмуртии оштрафовали за долги перед энергетиками

Местный «Водоканал» так и не был признан банкротом, имея миллионные долги.

Шаркан. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии оштрафовал администрацию Шарканского района почти на 1,6 млн рублей в порядке субсидиарной ответственности по долгам МУП «Водоканал». Об этом сообщил в понедельник, 23 ноября, региональный центр стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс».

Отметим, что МУП «Водоканал» Шарканского района относится к категории ресурсоснабжающих организаций. Неэффективная работа предприятия привела к накоплению долгов за потреблённую электроэнергию, в результате чего в октябре 2017 года энергосбытовая компания обратилась в арбитражный суд Удмуртии с заявлением о признании МУП «Водоканал» банкротом.

Основанием для обращения АО «ЭнергосбыТ Плюс» в суд с заявлением о признании должника банкротом послужило наличие задолженности в размере 5 999 714 рублей 01 копейки. Долг за поставленные ресурсы образовался с августа 2015 года по октябрь 2016 года.

Удмуртский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс», являясь основным кредитором «Водоканала», в июне 2020 года направил в суд заявление о привлечении контролирующего должника лица — администрации Шарканского района к субсидиарной ответственности.

Согласно заявлению, администрация района знала о плохом финансовом состоянии предприятия, но не исполнила обязанность по обращению в суд с заявлением о банкротстве, что повлекло наращивание кредиторской задолженности. При этом администрация предприняла меры по изъятию из хозяйственного ведения «Водоканала» имущества, причинив тем вред имущественным правам кредитора. После изъятия имущества «Водоканал» не наделили иным равноценным имуществом и лишили возможности как продолжать свою деятельность, так и самостоятельно отвечать по обязательствам своим имуществом.

С целью взыскания кредиторской задолженности и защиты своих интересов Удмуртский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» инициировал подачу заявления от имени конкурсного управляющего о привлечении администрации Шарканского района к субсидиарной ответственности. Суд удовлетворил заявление и привлёк администрацию к ответственности, оштрафовав на 1 588 822 рублей 41 копейку

Отметим, что сейчас в суде рассматриваются подобные дела в отношении администраций ещё четырёх муниципальных образований.