Сельские животные Удмуртии получат генетические паспорта

Пока проводится отбор биологического материала, который отправят в Ирландию.

Ижевск. Удмуртия. Племенным животным Удмуртии выпишут генетические паспорта. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

В начале 2020 года республика стала первой среди аграрных регионов страны, кто заявил о планах по разработке собственного индекса племенной ценности животных на основе международных методик оценки.

Первое мероприятие – это формирование базы данных фенотипов и генотипов. К ее созданию подключились уже 6 племенных предприятий из Балезинского, Можгинского, Дебесского, Шарканского и Граховского районов.

Генетический тест готовы пройти уже более 6 тыс. животных. У них проводится отбор материала – волосяной выщип, который отправят в лабораторию Ирландии для оценки. Уже после этого будут готовы паспорта.

Также в 2021 году начнется отдельная работа с быками, их геномная оценка, за счет чего в Удмуртии появится своя быкопроизводящая группа.

К 2024 году региональный индекс племенной ценности будет включать 7 показателей: удой, массовая доля белка и жира в молоке, соматика, стельность, легкость отела, устойчивость лактации и экстерьер.

Также в рамках генетического проекта будет создан кластер, в который войдут элевер, станция искусственного осеменения, трансплантации эмбрионов, аукционная площадка для продажи.

Репродукторы и заводы таким образом смогут оценивать племенную ценность животного сразу же после его рождения.