Из-за многочисленных пребываний в колониях житель Удмуртии не сумел сделать себе паспорт

Ижевск. Удмуртия. Сарапульский районный суд признал 48-летнего жителя Каракулинского района гражданином России. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Суд установил, что мужчина в 1976 году родился в одном из населённых пунктов Актанышского района, с детства с семьей проживал в Каракулинском районе Удмуртской АССР, обучался в школе, расположенной в деревне Малые Калмаши, а с 3 класса учился в школе-интернате в деревне Соколовка, после работал на ферме.

Фигурант был неоднократно судим, за совершённые преступления отбывал наказание в исправительных колониях, из-за чего паспорт в установленном порядке не получал. Представители МВД России по УР подтвердили, что истец ни разу не получал паспорт гражданина Российской Федерации, а также он не имеет ИНН и СНИЛС. Единственным документом, подтверждающим его личность, у мужчины было свидетельство о рождении на территории СССР и справка ИЦ МВД России об имеющихся у него судимостях.

Допрошенные в суде свидетели подтвердили личность гражданина, пояснили, что знают его с детства, проживали в одном населённом пункте, вместе учились. Районный суд установил, что мужчина является гражданином бывшего СССР, постоянно проживал на территории Российской Федерации с февраля 1992 года. Данное обстоятельство позволит 48-летнему мужчине в установленном порядке получить свой первый паспорт гражданина Российской Федерации.