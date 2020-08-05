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Книги из Удмуртии на литературном конкурсе, снижение трат на Госдуму России и взрыв в Бейруте: что произошло минувшей ночью

08:10, 05 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
Книги из Удмуртии на литературном конкурсе, снижение трат на Госдуму России и взрыв в Бейруте: что произошло минувшей ночью
08:10, 05 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
139
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#Ижевск\n#взрыв\n#книги\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#художники\n#Азия\n#Госдума
Фото: udmddn.ru
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О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Утро среды, 5 августа, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

 

Чтение фундаментально

Две книги издательства «Удмуртия» вошли в шорт-лист всероссийского конкурса «Малая Родина–2020». Об этом сообщила газета «Удмуртская правда».

Конкурс региональной и краеведческой литературы «Малая Родина» проводится с 2005 года при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В 2020 году на конкурс поступило более 100 книг от 52 российских издательств и издающих организаций, выпускающих литературу региональной и краеведческой тематики.

Конкурс проводился по пяти номинациям. Книга «Мифы, легенды и сказки удмуртского народа» участвует в номинации «Увлекательное краеведение», а книга «Секреты удмуртских мастеров» — в номинации «Дело мастера боится».

Награждение победителей конкурса пройдет в рамках Московской международной книжной ярмарки, которая в этом году пройдет со 2 по 6 сентября в Центральном выставочном зале «Манеж».

 

Ремонт дорог

В Удмуртии начался ремонт дороги на участке Дебесы — Уйвай Дебёсского района по республиканской программе «Опорный план дорожной деятельности» (ОПДД). Как сообщила пресс-служба регионального Миндортранса, протяжённость ремонтируемого участка — 3 км.

В ходе ремонта укрепят обочины, восстановят посадочные площадки, установят дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение. Кроме того, этот участок будет выполнен в асфальте в два слоя.

Отметим, что всего в 2020 году в Удмуртии в рамках программы ОПДД восстановят проезд на 28 объектах общей протяженностью 131,5 км. На начало августа уже сданы шесть объектов.

 

Искусство в Ижевске

Ижевская художница Ирина Мамаева поделилась в своих соцсетях коллажами с видами города. На известные многим ижевчанам виды столицы Удмуртии художница наложила фрагменты живописных полотен классиков искусства.

Например, кричащая фигура с полотна Эдварда Мунка восторгается удивительной красоты закатом на набережной Ижевского пруда. В кафе у пристани наслаждается чаепитием купчиха с полотна Бориса Кустодиева, а на столь «популярном» плавающем острове на пруду танцуют герои картины Анри Матисса.

 

Дорогое содержание

Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей. Как передают «Известия», об этом 5 августа сообщили РИА Новости со ссылкой на документ министерства.

Например, расходы на Госдуму в 2021 году предлагается сократить на 2,9% (378 млн рублей), в 2022 году — на 4,5% (577 млн), в 2023 году — на 2% (256 млн).

Траты на Совет Федерации предлагается уменьшить в 2021 году на 3% (217 млн рублей), в 2022 году — на 4,6% (338 млн), в 2023 году — на 2,4% (178 млн).

В итоге финансирование обеих палат может составить около семи миллиардов рублей в год.

Также стало известно, что Министерство финансов выступило за сокращение бюджета госпрограммы «Обеспечение обороноспособности страны» на следующие три года примерно на 323 млрд рублей.

 

Взрыв в Бейруте

При взрыве в районе порта в столице Ливана Бейруте погибли не менее 78 человек и ещё 4 тыс. граждан пострадали. Об этом передаёт RT со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Мощный взрыв произошёл вечером 4 августа. Иорданская сейсмологическая обсерватория определила, что взрыв эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5. Глава Минздрава Ливана Хамад Хасан отметил, что многие люди числятся пропавшими без вести, их поиски в ночное время затруднены из-за перебоев в электроснабжении.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что его страна направляет в Бейрут врачей и медицинское оборудование для помощи стране в ликвидации последствий взрыва. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми также пообещал оказать Бейруту помощь. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Инас Хамам заявила, что в Ливан отправили травматологические и хирургические наборы для лечения раненых.

Как передают «Известия», в министерстве обороны США не располагают свидетельствами того, что взрыв в порту Бейрута случился в результате нападения. Дело в том, что ранее президент Дональд Трамп заявил, что ряд генералов в США считают инцидент в ливанской столице атакой.

Собеседники CNN в Пентагоне отметили, что не знают, о чём говорил президент.

08:10, 05 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
139
0
#Ижевск\n#взрыв\n#книги\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#художники\n#Азия\n#Госдума

 

 

 


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