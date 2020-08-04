Движение по автодороге «Орловский — граница Кировской области» временно ограничили в Удмуртии

Действовать ограничение будет до 21 августа

Ижевск. Удмуртия. Движение по автодороге «Орловский — граница Кировской области» временно ограничат в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба Миндортранса региона во вторник, 4 августа.

Ограничение связано с выявлением дефектов и повреждений автодорог и искусственных дорожных сооружений, не допустимых по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Временное ограничение движения вводится на участке дороге «Орловский — граница Кировской области» км 10+651 – км 23+000.

Действовать ограничение будет до 21 августа 2020 года. В эти сроки дорожники намерены устранить повреждения.

«Просим всех автовладельцев учесть данную информацию и по возможности выбирать иной маршрут поездки в Кировскую область, в частности, маршрут Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области», — обратились к водителям в Миндортрансе Удмуртии.