Гороскоп на 24 июля: день, когда полезно навести чистоту

Этот день можно назвать самым «судьбоносным» из всего лунного месяца.

Ижевск. Удмуртия. Пятница, 24 июля. Луна в Деве. День, когда полезно будет навести чистоту и порядок как дома, так и не рабочем месте, в документах и в шкафах. Помыть машину и квартиру. Отремонтировать технику и ударно поработать. Поток информации увеличивается, день, когда много разговоров, деловой переписки.

5-ые лунные сутки (с 24.07 09:47 по 25.07 11:15).

Символ дня – Единорог, вселенское добро, справедливость, неподкупность, достоинство. Не совершайте злых поступков, даже если на душе кошки скребут, не нужно срываться на окружающих, они не виноваты. Происходящее нужно принять как данность, потому что всё что случится – всё к лучшему.

В 5 лунный день мы часто плачем, слезы несут сегодня очищение и легкость, поэтому поплакать будет полезно. Не бойтесь проявлять эмоции и чувства.

День активный, можно сказать, самый «судьбоносный» из всего лунного месяца. Если настроены на успех – осуществляйте задуманное. День подходит для кардинальных изменений почти во всех сферах за счет укрепления существующих позиций. Разве что финансовыми вопросами сегодня лучше не заниматься.

Лучше завершать все текущие начатые ранее дела. Люди сегодня не склонны к компромиссам. Следите за вещами, если что-то потеряете – уже не вернете.

В питании сегодня соблюдайте баланс. Болезни не игнорируйте.

Не бойтесь если во сне будете плакать – это хороший знак, который говорит о вашем очищении.

Ясного дня!

Наталья Шутова специально для «Сусанина». Инстаграм: Shutik_nat.