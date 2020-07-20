Гороскоп на 20 июля: попытайтесь избежать вспышек гнева

Трудности стоит воспринимать как жизненные уроки, они покажут проблемы на внешнем уровне.

Ижевск. Удмуртия. Понедельник, 20 июля. Луна в Раке. Домашняя и уютная Луна, поэтому будет здорово провести день дома. Если не получится, можно позвонить родным, пообщаться, провести вечер вместе, испечь пирог. Сидя на работе, возможны мысли о доме и близких. Все домашние дела будут успешны.

29-е лунные сутки (с 04:17 20.07 по 21:32 20.07). Символ дня – Гидра со множеством голов. Только успеваешь решить одну проблему – появляется ещё две. Луны совсем не видно, так как крайний день месяца, энергия на нуле. Критичный день, когда негатив всего лунного месяца аккумулируется в одной точке, чтобы сгореть в момент Новолуния. Необходимо контролировать себя, не допускать вспышек гнева, избегать злачных мест и сократить контакты с людьми. Трудности можно воспринимать как жизненные уроки, они покажут проблемы на внешнем уровне.

Сегодня велика вероятность совершить ошибку, поэтому не самый удачный день для работы, переговоров, финансовых операций. При этом нельзя опускать руки и просто оставить все дела. Проверяйте всю поступающую информацию, большая вероятность неверных слухов, пустых обещаний.

Вечером благоприятно очищение дома, зажгите свечи.

Сны могут быть очень тяжелые, покажут от каких проблем вы бежите и прячетесь.

Ясного дня!

Наталья Шутова специально для «Сусанина». Инстаграм: Shutik_nat