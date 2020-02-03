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Всего два холодных дня было в Удмуртии в январе

11:30, 03 февраля, 2020
Анна Торхова
Всего два холодных дня было в Удмуртии в январе
11:30, 03 февраля, 2020
Анна Торхова
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#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#зима
Фото: pixabay.com
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В остальные дни в республике наблюдались положительные аномалии.

Ижевск. Удмуртия. Весь январь кроме 28 и 29 числа в Удмуртии наблюдались положительные погодные аномалии. Три дня подряд погода в Ижевске ставила рекорды максимальной температуры: 16 января +1,4, 17 января +1,6 и 18 января +1,9, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Самый высокий дневной «плюс» был зафиксирован на станции Глазова 16 января +2,5, а самым теплым днем первого месяца нового года в Удмуртии стало 17 января. На станции Сарапула в этот день среднесуточная температура достигала +1,6 градусов по Цельсию, отклонение от нормы составило +12,7.

Самая низкая среднесуточная температура наблюдалась 29 января также на станции Глазова -23,6. Морозы -30 градусов и ниже пришли в Удмуртию только 30 января, в этот день на северо-востоке региона отмечалось -32,3. Средние же значения минимальных температур составляли -6,-8 градусов по Цельсию.

Толщина льда на реках республики в январе составляла около 30-35 см, что ниже среднемноголетних показателей на 10-15 см. Лед был слоистый и насыщенный водой.

Погода января оказалась для зимующих культур малоблагоприятной. Высота снежного покрова составляла 15-45 см, что на 2-21 см меньше нормы.

На большинстве полей республики почва промерзла на 15-65 см в глубину, что на 10-45 см меньше средних многолетних значений.

11:30, 03 февраля, 2020
Анна Торхова
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#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#зима

 

 

 


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