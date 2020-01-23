Итоги дня: сокращение в Гордуме Ижевска, долги за газ и приближение пенсии для отцов в Удмуртии

Обзор самых интересных новостей четверга от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 23 января, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что жителя Ижевска оштрафовали за разрушение ледяной скульптуры святого Иосифа. Сумма наказания составила 1 000 рублей.

Новый парламент:

В новом созыве Гордумы Ижевска останется 35 депутатов. По одномандатным округам будут избираться 25 из них.

Газ и долги:

Удмуртия может передать муниципальные газовые сети в счёт погашения задолженности за газ. Долги потребителей республики превысили 1 млрд рублей.

Современное искусство:

Герои панно на стенах зданий «ожили» в Ижевске. Автором визуализации стал дизайнер Андрей Першин.

Отцы и дети:

В Госсовете Удмуртии разработали законопроект о досрочном выходе многодетных отцов на пенсию. Документ внесли на рассмотрение в Госдуму России.