После этого дожди возобновятся.

Ижевск. Удмуртия. Преимущественно сухая погода ожидается в Удмуртии в субботу, 12 октября. Об этом сообщила пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

Дождливую погоду принёс в республику атлантический циклон, и к концу пятницы, 11 октября, осадки прекратятся. В субботу в Удмуртии температура воздуха днём составит 5...10 °С.

Очередной циклон принесёт в регион дожди и ветер в воскресенье, 13 октября. Начало следующей недели также будет дождливым — прохождение очередного циклона ожидается 15 октября.