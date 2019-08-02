Ремонт дорог завершили в Сарапуле

В городе обновили 6 участков улиц.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле завершили ремонт дорог по национальному проекты «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает региональный офис федеральной программы.

Дорожники обновили дорожное покрытие на 6 участках городских улиц: улица Западная, улица Труда, улица Степана Разина, улица Калинина, улица Красноармейская и улица Первомайская. Общая протяженность отремонтированной улично-дорожной сети – 3 км.

«На ряде объектов произведена замена повреждённых бордюров, выполнены работы по подъёму колодцев, благоустроены пешеходные зоны, парковочные стоянки и остановки общественного транспорта», - говорится в сообщении.

Напомним, что в конце июля запланированные по нацпроекту дорожные работы завершились в Можге.