Боксеры в Ижевске, фигуристка в хиджабе и Ди Каприо, спасающий китов: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро! Информационное агентство «Сусанин» начинает утро среды, 27 февраля, с традиционного обзора новостей.

Герои спорта

Накануне, 26 февраля, в Ижевске стартовал командный кубок России по боксу среди мужчин, посвящённый 100-летию легендарного оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова. Как сообщает Минспорт Удмуртии, уже второй раз столица республики принимает боксёров со всей страны, чтобы выявить сильнейшую команду страны.

Отмечается, что в соревнованиях примут участие более 200 боксеров, по 20 спортсменов в команде. Каждая команда будет представлять свой федеральный округ. 10 сборных команд федеральных округов встретятся на ринге. На Кубок также приехали представители Федерации бокса России, региональных спортивных федераций, Министерства спорта России, приглашенные гости, в том числе олимпийские чемпионы, чемпионы мира.

Удмуртию в составе команды Приволжского федерального округа представят Кирилл Никифоров (воспитанник спортшколы № 9, клуб бокса «Забияка», тренеры - Юрий Никифоров, Олег Тимофеев), Максим Чернышев (воспитанник спортшколы олимпийского резерва «Юный динамовец», клуб бокса «Рекрут», тренеры - Дмитрий Бронников, Олег Тимофеев) и Оганес Снхчян (воспитанник клуба бокса «Динамо», тренеры - Александр Янбеков, Сергей Афанасьев).

Напомним, в 2018 году команда Приволжского федерального округа стала победителем Кубка России по боксу со счетом 6:4. Тогда в финале приволжские спортсмены оказались сильнее сборной Сибирского федерального округа.

Следить за расписанием программы и результатами можно в официальной группе турнира «ВКонтакте».

Спорт и религия

В зимней Универсиаде в Красноярске примет участие фигуристка из Объединенных Арабских Эмират (ОАЭ). Об этом сообщает Газета.ru.

Отмечается, что жители ОАЭ впервые будут представлены в программе соревнований. Одной из самых ярких представительниц страны-дебютанта станет фигуристка Захра Лари.

24-летняя спортсменка известна тем, что ради нее Международный союз конькобежцев (ISU) поменял свои правила, а именно внес поправку в регламент, который раньше запрещал ношение головных уборов. Теперь фигуристка, выступающая в хиджабе, больше не потеряет балл за свой костюм.

До этого нововведения крупные украшения или головные уборы были запрещены в фигурном катании, так как они могут травмировать выступающего.

Ди Каприо и киты

Известный голливудский актёр и защитник окружающей среды Леонардо Ди Каприо выступил за то, чтобы отпустить косаток и белух, которых держат в «китовой тюрьме» в бухте Средняя в Приморье. Как передаёт РИА Новости, посты в поддержку петиции актёр опубликовал на своих страницах в Twitter и Facebook.

«Пожалуйста, подпишите петицию ниже и присоединяйтесь ко мне, выступая против бесчеловечного захвата косаток и белух», — написал Ди Каприо, опубликовав ссылку на петицию на Change.org за освобождение белух и косаток из бухты Средняя. Петиция к сегодняшнему дню набрала почти 900 тысяч подписей.

Please sign this petition and join me in speaking out against the inhumane capture of orcas and belugas in Russia. https://t.co/OED9zJ9fnz