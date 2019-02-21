Родственников погибших в годы войны солдат ищут в Удмуртии

До войны бойцы проживали в Кезском и Глазовском районах.

Кез. Удмуртия. В Удмуртии ищут родственников солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщают в аппарате ГФИ по республике.

Как рассказали в отряде «Обелиск», поиски по довоенным адресам в Кезском и Глазовском районах результатов не дали. Но, как показывает практика, родные бойцов редко уезжают из того региона, где жили до войны.

Разыскиваются родственники:

Михаила Баженова 1987 года рождения, рядового 1312 стрелкового полка 17 стрелковой дивизии 33 Армии Западного фронта. До войны проживал в деревне Палэзь. Умер 29 августа 1942 года.

Михаила Игнатьева 1910 года рождения, рядового 1316 стрелкового полка 17 стрелковой дивизии 33 Армии Западного фронта. До войны жил в деревне Русский Зязьгор или Удмурт-Зязьгор. Умер 24 августа 1942 года.

Останки солдат подняли в мае 2016 года в деревне Мурыгино Смоленской области и перезахоронили в братской могиле села Васильевское.

Московский отряд «Обелиск» хочет передать родственникам бойцов документы и адрес захоронения.