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Оружейная выставка в Ижевске, успехи питерского «Зенита» и обрушение крыши на римском форуме: что произошло минувшей ночью

08:15, 31 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
08:15, 31 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Михаил Калашников\n#Удмуртия\n#Рим\n#Зенит
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Последний день лета 2018 года, пятницу, 31 августа, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

 

Вперёд к юбилею:

В музейно-выставочном комплексе имени Калашникова открылась выставка «Оружие ижевских заводов». Как отметил министр культуры и туризма Удмуртии Владимир Соловьев, выставку организовали в рамках плана подготовки к проведению 100-летнего юбилея прославленного конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова.

Работа выставки, освещающей важный этап «оружейной истории» Ижевска, продолжится до 26 ноября. Здесь представлены серийные и экспериментальные образцы автоматического оружия, в том числе знаменитый автомат АН-94 «Абакан», пистолет-пулемёт «Бизон», лучшие образцы нарезного и гладкоствольного охотничьего оружия. Среди экспонатов также - образцы оружия, с которыми связаны блестящие победы на Олимпиадах и первенствах мира. Особый раздел выставки посвящён биатлону.

 

«Зенит» в зените:

Футболисты петербургского «Зенита» со счетом 2:1 проиграли норвежскому «Мольде» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА, однако этот результат устроил российский клуб для выхода в групповую стадию. Об этом сообщает Интерфакс.

«Зенит» попал в еврокубки как команда, финишировавшая на пятом месте в чемпионате России-2017/18. Турнирный путь он начал с третьего квалификационного раунда Лиги Европы, где по сумме двух встреч одолел минское «Динамо».

Теперь «Зенит» выступит на групповом турнире Лиги Европы. Помимо него Россию здесь представят ФК «Краснодар», автоматически получивший путевку в основной этап благодаря четвертому месту в чемпионате России, и московский «Спартак», выбывший из Лиги чемпионов после матчей с греческим ПАОКом в третьем раунде квалификации ЛЧ.

Еще один российский клуб, «Уфа», дошел до третьего квалификационного раунда Лиги Европы, где по сумме двух встреч уступил шотландскому «Рейнджерс».

 

Римские развалины:

Крыша одной из церквей Капитолийского холма обрушилась в Риме. Как передаёт «Российская газета», о происшествии сообщили в Twitter местные пожарно-спасательные службы.

Церковь XVII века является одной из достопримечательностей Римского форума. Она возведена под самой древней тюрьмой столицы Италии - Мамертинской. По преданию, здесь провели свои последние дни апостолы Петр и Павел.

Причины обрушения пока не приводятся.


08:15, 31 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
136
0
#Ижевск\n#Михаил Калашников\n#Удмуртия\n#Рим\n#Зенит

 

 

 


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