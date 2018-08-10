Дорожные камеры из Удмуртии, сокрытие пива от покупателей в России и огненный торнадо в Англии: что произошло минувшей ночью

Обзор событий, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! За окном безоблачное небо пятницы, 10 августа. Информационное агентство «Сусанин» встречает конец рабочей недели традиционным утренним обзором новостей.





Удмуртские видеокамеры:

Систему автоматической фиксации нарушений ПДД «Автодория 3.0» изготовили на Ижевском радиозаводе. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, камеры установили по улице 10 лет Октября на участке автодороги от дома 46А до дома 48 по направлению к улице Автозаводская в четверг, 9 августа.

Отметим, что компания «Автодория» первой в России разработала и сертифицировала систему контроля средней скорости транспортных средств и является лидером этого сегмента рынка автоматической фиксации нарушений ПДД. Для серийного производства оборудования комплекса «Автодория 3.0» разработчик выбрал одно из крупнейших приборостроительных предприятий Удмуртии - Ижевский радиозавод. Первая опытная партия из 20 изделий уже отгружена заказчику.

Комплекс «Автодория 3.0» установят не только в Удмуртии, но и на территории других субъектов России. Первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин отметил, что начавшееся сотрудничество - один из примеров совместной работы кабинета министров республики и предприятий региона по продвижению товаров #СделановУдмуртии.

Пиво под прилавком:

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил запретить продажу алкоголя на открытых полках в продуктовых магазинах. Об этом сообщает РИА Новости.

«В начале осенней сессии работы Госдумы я намерен вернуться к инициативе убрать из продуктовых магазинов всю алкогольную продукцию. Спиртное нужно скрыть от глаз покупателей, как в свое время убрали с глаз табачные изделия - либо в отдельный зал, либо в закрытые шкафы. Не хотят так - пусть торгуют в алкомаркетах», - цитирует агентство депутата.

Он пояснил, что этот вопрос уже поднимался в Госдуме прошлого созыва, но его рассмотрение отложили.

«В России от употребления спиртного ежегодно умирают сотни тысяч человек. И одна из причин такого положения - доступность алкоголя. Вот вы заходите со своим маленьким ребёнком в магазин купить ему, скажем, шоколадку. Видите холодильник с пивом и в дополнение к шоколаду для малыша покупаете пиво для себя», - пояснил парламентарий.

По его мнению, если бы пиво продавали в отдельном зале, то взрослый, пришедший в магазин с ребёнком, уже вряд ли направился бы туда специально.

«Кроме того, выставляя на прилавки ряды бутылок с красочными этикетками, магазины как бы дают понять, что алкоголь - это такой же продукт, как и любой другой», - отметил Огуль.

По его мнению, запрет продажи спиртных напитков в зоне всеобщей видимости вряд ли повлияет на бизнес малых и средних предпринимателей.

Огненный смерч:

Во время тушения пожара в английском графстве Дербишир пожарные бригады стали свидетелями необычного явления - огненного торнадо. Как пишет L!FE, жертвой огня стал завод пластмассы.

По словам огнеборцев, такое явление могло произойти из-за того, что прохладный воздух проник в верхнюю часть горячего воздуха и вызывал вихрь, похожий на торнадо. В результате тысячи пластмассовых палет поднялись в воздух.

На тушение пламени у пожарных ушло почти 12 часов, однако после этого в воздухе надолго остался висеть густой чёрный дым. Из-за этого местным жителям приказали наглухо запереть окна в своих домах, чтобы не задохнуться от запаха гари. К счастью, никто не пострадал.