Похищение труб в Ижевске, отмена «домашки» в школах России и алименты Брэда Питта: что произошло минувшей ночью

Обзор событий, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! За окном прохладный, но солнечный четверг, 9 августа. Информационное агентство «Сусанин» встречает его традиционным утренним обзором новостей.





Любители труб:

В Ижевске задержали двух мужчин по подозрению в похищении труб и арматуры. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску, похищение произошло с места проведения ремонтных работ на трубопроводе у перекрёстка улиц Пушкинской и Кирова.

«Похищенное вывезли на автомобиле второго злоумышленника и сдали в пункт приёма металла, выручив за это менее 1 500 рублей. Деньги потратили на собственные нужды», - говорится в сообщении.

Сумма нанесенного ущерба составила почти 22 тыс. рублей. За совершение преступления по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору» грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

«Чему только учат в современной школе»:

Зампредседателя комитета Госдумы России по образованию и науке Борис Чернышов назвал домашние задания в школах ненужными и призвал отказаться от них в пользу прогулок. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на Агентство городских новостей «Москва».

«В школах во всем мире уходят от домашнего задания, и ничего страшного в этом нет… Домашнее задание - это ненужная сегодня вещь. Мы и так заставляем детей все время находиться в школе или на каких-то занятиях», - цитирует издание слова депутата.

По мнению Бориса Чернышова, у некоторых школьников из-за высокой учебной нагрузки возникает апатия к образованию, которое необходимо сделать интересным, а также дать детям возможность проводить больше времени на свежем воздухе.

Депутат также отметил, что школьная нагрузка вместе с домашними заданиями и посещением различных секций и кружков может негативно сказаться на здоровье учащихся.

«Звёздные» алименты:

Голливудская актриса Анджелина Джоли в судебном обращении обвинила Брэда Питта, с которым ведёт бракоразводный процесс, в том, что он не выплачивает ей достаточно алиментов на содержание их общих детей. Об этом со ссылкой на телеканал NBC передаёт РИА Новости.

«У него есть обязанность платить алименты. По состоянию на сегодняшний день он не заплатил никакой значительной суммы с момента расставания», — говорится в заявлении адвоката Джоли Саманты Блей Деджин.

В обращении, поданном в Высший суд Лос-Анджелеса в штате Калифорния, не уточняется, на какую сумму рассчитывает актриса. В заявлении отмечается, что Джоли хочет добиться, чтобы суд обязал Питта платить алименты.