В Удмуртии сэкономили 2 млн рублей, используя местные материалы при ремонте дорог

Камский гравий применят в 2018 году при ремонте еще 6 участков.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начали использовать местные материалы при ремонте. Как сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, это позволило сэкономить более 1,86 млн рублей.

Дело в том, что расходы на транспортировку щебня в Удмуртию составляют 70% от всей стоимости работ, поэтому применение местного материала – камского гравия – позволяет республике экономить на дорожном ремонте.

«Однозначно, камский гравий в дальнейшем будет применяться в дорожном строительстве», - прокомментировал в ходе объезда председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.

Местный материал применили при ремонте участков дорог Якшур-Бодья – Шаркан и Воткинск – Шаркан. В 2018 году его применят также при строительстве сельской автодороги в Алнашском районе, и на 5 участках региональных трасс:

- Якшур-Бодья – Шаркан;

- Воткинск – Шаркан;

- Ижевск – Воткинск – Кудрино;

- Кудрино – Светлое;

- Ижевск – Ува в Увинском районе.

Общая протяженность дорог, которые будут отремонтированы с применением местного материала, – 17,2 км.