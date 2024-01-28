Эксперт рассказал жителям России о способах экономии воды

Москва. Директор по производству «Росводоканал Оренбург» Кирилл Березнев рассказал, как россиянам сэкономить на воде. Об этом пишут «Известия».

Специальные насадки для кранов могут послужить хорошим способом экономии воды, так как с таким приспособлением, даже если открыть воду на максимум, она всё равно будет течь тонкой струйкой, отмечает Кирилл Березнев.

Также он посоветовал заменить краны с вентилем на краны с гусаком, дабы не тратить время на настройку температуры воды. Для унитаза директор производства порекомендовал установить двухкнопочный сливной механизм или положить в бачок какой-нибудь объёмный предмет, например, бутылку с водой, тем самым снизив количество набираемой воды для смыва.

Кроме того, он порекомендовал не использовать унитаз как мусорное ведро – это поможет сэкономить на воде и позволит избежать засоров.