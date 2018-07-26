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Почти 2 млрд рублей выплатил «Ниссан» АвтоВАЗу из-за приостановки производства модели Sentra в Ижевске

14:17, 26 июля, 2018
Диана Ворончихина
14:17, 26 июля, 2018
Диана Ворончихина
254
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#Ижевск\n#Ижавто\n#АвтоВАЗ\n#Удмуртия\n#автомобиль
Фото: vk.com (Nissan Russia)
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Компенсация была выплачена в полной сумме.

Ижевск. Удмуртия. Японский автопроизводитель Nissan компенсировал АвтоВАЗу 1,877 млрд рублей убытка из-за приостановки производства автомобилей Nissan Sentra на Ижевском заводе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Компенсация была получена в полной сумме.

Напомним, что Nissan приостановил выпуск модели Sentra на заводе «Лада Ижевск» из-за падения спроса на машины C-класса в России.

«На данный момент оно приостановлено. Но машина с конвейера не снята», - сообщал агентству PR-директор Nissan в России Роман Скольский.

По его словам, скопившиеся на складах автомобили Nissan Sentra будут реализовываться на протяжении нескольких месяцев. По мере того, как они будут распродаваться, будет принято решение о возобновлении производства.

14:17, 26 июля, 2018
Диана Ворончихина
254
0
#Ижевск\n#Ижавто\n#АвтоВАЗ\n#Удмуртия\n#автомобиль

 

 

 


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