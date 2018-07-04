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Рогатая перепись: в Удмуртии создадут электронную базу племенного животноводства

12:35, 04 июля, 2018
Георгий Поветкин
12:35, 04 июля, 2018
Георгий Поветкин
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#сельское хозяйство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минсельхоз\n#АПК
Фото: ИА "Сусанин"
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В случае, если после проверки Россельхознадзора в племенных хозяйствах будут обнаружены неучтенные быки или коровы, их буду утилизировать.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начали создание электронной базу племенного животноводства. Как сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза, если после проверки Россельхознадзора в племенных хозяйствах будут обнаружены неучтенные животные, их буду уничтожать.

По сообщению ведомства, база должна заработать в конце текущего года, так как Удмуртия вошла в состав регионов, реализующих пилотный проект по идентификации поголовья крупного рогатого скота (КРС – прим. ред.). Ее создание предусматривает поэтапную работу. Первый этап включает проведение инвентаризации всего стада. На это отведен срок до 20 июля.

Так, в переходный период будут действовать два номера – инвентаризационный и идентификационный, они будут едиными. Когда формирование базы завершат, сведения объединят с данными по животным во всех племенных предприятиях и база станет частью национальной информационной системы.

«Предполагаем, что увеличится поголовье КРС за счет легализации «резервных» животных. Это, в свою очередь, повлечет за собой снижение продуктивности. Для того, чтобы вы не опасались снижения размера субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, этот показатель в положении на 2019 год мы планируем исключить», - отметила министр.

Она также уточнила, что начиная с 2019 года субсидии на поддержку племенного животноводства будут выделяться только на идентифицированных животных.

12:35, 04 июля, 2018
Георгий Поветкин
209
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#сельское хозяйство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минсельхоз\n#АПК

 

 

 


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