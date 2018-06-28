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Жители Ижевска поделились в соцсетях фотографиями золотого заката

09:00, 28 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
09:00, 28 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
1528
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#красота\n#лето\n#небо
Фото: instagram.com (@diomid_orange)
1528
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Природное явление вызвало восхищение у ижевчан.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска поделились в соцсетях фотографиями вечернего неба над городом. В среду, 27 июня, большие кучевые облака окрасились в золотистые оттенки.

Отметим, что чем ниже солнце опускается к западной линии горизонта, тем диск светила менее ярок, становясь сначала жёлтым, затем - оранжевым и, наконец, красного цвета. Меняет свою окраску и небосвод: от золотистого до красного. Вечером в среду над Ижевском проплывали кучевые облака, создавая благоприятные условия для небесной «палитры».

Такого неба я ещё не видела за свою жизнь! #ижевскиеоблака #ижевскоенебо #ижевск

20 Likes, 6 Comments - Оксана (@oksanaanna1979) on Instagram: "Такого неба я ещё не видела за свою жизнь! #ижевскиеоблака #ижевскоенебо #ижевск"

Всего через несколько минут после того кадра #ижевскоенебо #ижевск#закат

19 Likes, 3 Comments - Оксана (@oksanaanna1979) on Instagram: "Всего через несколько минут после того кадра #ижевскоенебо #ижевск#закат"

Volcano! #izhevsk_online #izhevsk #izhevskinsta #ижевск #cloud

17 Likes, 1 Comments - Deep Soni (@aaryan.soni777) on Instagram: "Volcano! #izhevsk_online #izhevsk #izhevskinsta #ижевск #cloud"

09:00, 28 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
1528
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#красота\n#лето\n#небо

 

 

 


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