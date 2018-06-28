Жители Ижевска поделились в соцсетях фотографиями золотого заката

Природное явление вызвало восхищение у ижевчан.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска поделились в соцсетях фотографиями вечернего неба над городом. В среду, 27 июня, большие кучевые облака окрасились в золотистые оттенки.

Отметим, что чем ниже солнце опускается к западной линии горизонта, тем диск светила менее ярок, становясь сначала жёлтым, затем - оранжевым и, наконец, красного цвета. Меняет свою окраску и небосвод: от золотистого до красного. Вечером в среду над Ижевском проплывали кучевые облака, создавая благоприятные условия для небесной «палитры».

Такого неба я ещё не видела за свою жизнь! #ижевскиеоблака #ижевскоенебо #ижевск 20 Likes, 6 Comments - Оксана (@oksanaanna1979) on Instagram: "Такого неба я ещё не видела за свою жизнь! #ижевскиеоблака #ижевскоенебо #ижевск"