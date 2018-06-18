Психологи отметили терпимость осужденных в Удмуртии к другим национальностям

Самой сложной категорией оказались лица, отбывающие наказание за терроризм и экстремизм.

Ижевск. Удмуртия. Психологи Управления ФСИН по Удмуртии отметили терпимость осужденных в республике к другим национальностям и религиям. В целом, уровень напряженности и конфликтности специалисты оценили как «невысокий», сообщает пресс-служба ведомства.

В исправительных учреждениях Удмуртии содержатся осужденные разных национальностей: азербайджанцы, армяне, башкиры, кавказцы, марийцы, русские, татары, удмурты, цыгане, чеченцы и другие.

Одной из самых сложных категорий оказались лица, осужденные за терроризм и экстремизм. По мнению специалистов, их поведение тяжело поддается коррекции, поскольку они имеют стойкие религиозно-националистические убеждения. Кроме того, такие осужденные обладают высоким уровнем психологической защиты. В конфликтах они ведут себя напористо и бескомпромиссно.

В работе с этой категорией психологи стремятся сформировать у них чувство толерантности к межкультурным различиям и обучить навыкам конструктивного разрешения споров и конфликтов.