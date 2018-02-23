274 млн рублей получит Удмуртия на строительство трех газопроводов

В настоящее время уровень газификации региона достиг почти 74%.

Ижевск. Удмуртия. Компания «Газпром» планирует направить в Удмуртию 274 млн рублей для строительства трех газопроводов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Это позволит подать газ в Балезинский, Завьяловский, Каракулинский и Якшур-Бодьинский районы. Кроме того, в 2018 году планируется начать проектирование семи газопроводов в Дебесском, Завьяловском, Игринском, Красногорском, Можгинском и Сюмсинском районах.

Уровень газификации Удмурти на начало 2018 года достиг 73,8%. При этом средний показатель по России равен 68,1%.

Кроме того, до конца года в республике появятся две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) в Глазове и Можге. На сегодня такие станции «Газпрома» уже действуют в Воткинске (две станции), Ижевске, Можге и в поселке Волковском.